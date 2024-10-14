DEEP

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

KedudukanNo.135

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,60%

Bekalan Peredaran3 523 000 000

Bekalan Maks10 000 000 000

Jumlah Bekalan10 000 000 000

Kadar Peredaran0.3523%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.34355096308425953,2025-01-19

Harga Terendah0.010748527064621403,2024-10-14

Rantaian Blok AwamSUI

PengenalanDeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

