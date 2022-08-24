DEFX

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

NamaDEFX

KedudukanNo.6783

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks171,516,755

Jumlah Bekalan0

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.7922645368044652,2024-10-13

Harga Terendah0.001196147812766748,2022-08-24

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

