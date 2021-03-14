DEGO

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

NamaDEGO

KedudukanNo.759

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)98.04%

Bekalan Peredaran20,997,212.63267069

Bekalan Maks21,000,000

Jumlah Bekalan21,000,000

Kadar Peredaran0.9998%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman33.82069595,2021-03-14

Harga Terendah0.426268683664,2020-09-22

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanDEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
DEGO/USDT
dego.finance
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (DEGO)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
DEGO/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (DEGO)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...