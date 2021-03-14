DEGO

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

NamaDEGO

KedudukanNo.759

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)98.04%

Bekalan Peredaran20,997,212.63267069

Bekalan Maks21,000,000

Jumlah Bekalan21,000,000

Kadar Peredaran0.9998%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman33.82069595,2021-03-14

Harga Terendah0.426268683664,2020-09-22

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

