DMD

Founded in 2013, DMD Diamond is one of the oldest running Layer 1 blockchains designed for security, interoperability, and decentralized governance. DMD Diamond community collectively steers the development of the ecosystem, fostering a collaborative and transparent environment for building next-generation dApps.

NamaDMD

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan4,380,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamDIAMOND

PengenalanFounded in 2013, DMD Diamond is one of the oldest running Layer 1 blockchains designed for security, interoperability, and decentralized governance. DMD Diamond community collectively steers the development of the ecosystem, fostering a collaborative and transparent environment for building next-generation dApps.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.