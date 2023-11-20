DNX

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

NamaDNX

KedudukanNo.1514

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.20%

Bekalan Peredaran104,761,941.2603452

Bekalan Maks110,000,000

Jumlah Bekalan104,761,941.2603452

Kadar Peredaran0.9523%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.3643865798324275,2023-11-20

Harga Terendah0.023577616456842587,2025-05-08

Rantaian Blok AwamDNX

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...