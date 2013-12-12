DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

NamaDOGE

KedudukanNo.8

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0092%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.92%

Bekalan Peredaran151,108,806,383.70523

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan151,108,806,383.70523

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2013-12-12 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.000559 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.7375666,2021-05-08

Harga Terendah0.000085474399384111,2015-05-07

Rantaian Blok AwamDOGE

Sektor

Media Sosial

