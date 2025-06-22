DOLO

Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments.

NamaDOLO

KedudukanNo.574

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)5.69%

Bekalan Peredaran441,621,967

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan998,851,995.6451048

Kadar Peredaran0.4416%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.36803596089428636,2025-08-31

Harga Terendah0.029056452455781562,2025-06-22

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

DOLO/USDT
Dolomite
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (DOLO)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
