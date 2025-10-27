DPN

DPIN is revolutionizing access to high-performance computing (HPC) by creating a decentralized, cost-effective, and globally connected network that democratizes technology for millions. Leveraging blockchain, DPIN fosters a trusted ecosystem for AI and cloud gaming developers and users, aiming to lead as the architect of global GPU computing infrastructure while addressing rising HPC demands and driving innovation in decentralized technology.

NamaDPN

KedudukanNo.5265

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks210,000,000

Jumlah Bekalan26,231,479

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman9.937876660883697,2025-11-23

Harga Terendah2.454846989135873,2025-10-27

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

