DRG

DragonSwap is the native liquidity hub on Sei Network. It serves as the native automated market maker (AMM) on Sei and supports multiple liquidity types, including constant product (XYK) pools, concentrated liquidity pools, and permissionless yield farms to incentivize liquidity provision across a range of trading pairs.

NamaDRG

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamSEIEVM

PengenalanDragonSwap is the native liquidity hub on Sei Network. It serves as the native automated market maker (AMM) on Sei and supports multiple liquidity types, including constant product (XYK) pools, concentrated liquidity pools, and permissionless yield farms to incentivize liquidity provision across a range of trading pairs.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.