Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

KedudukanNo.1918

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.31%

Bekalan Peredaran109,529,525.93507463

Bekalan Maks450,000,000

Jumlah Bekalan338,415,647.49448

Kadar Peredaran0.2433%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.209790098274572,2024-11-17

Harga Terendah0.011350206009706468,2025-07-07

Rantaian Blok AwamMATIC

