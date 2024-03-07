DYDX

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

NamaDYDX

KedudukanNo.179

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.97%

Bekalan Peredaran820,241,078.5554371

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan958,342,962.317931

Kadar Peredaran0.8202%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.52847355533478,2024-03-07

Harga Terendah0.06665020804323486,2025-10-10

Rantaian Blok AwamNONE

