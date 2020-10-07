EGLD

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

NamaEGLD

KedudukanNo.144

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)107.87%

Bekalan Peredaran28,644,240.51013093

Bekalan Maks31,415,926

Jumlah Bekalan28,652,396

Kadar Peredaran0.9117%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman542.5796223449056,2021-11-23

Harga Terendah6.54362957,2020-10-07

Rantaian Blok AwamEGLD

PengenalanMultiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.