EIGEN

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

NamaEIGEN

KedudukanNo.112

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)48.47%

Bekalan Peredaran339,490,752.06987333

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan1,749,604,478.6145022

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman5.651838515776891,2024-12-17

Harga Terendah0.6687837939049447,2025-04-09

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanEigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.