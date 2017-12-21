ELF

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

NamaELF

KedudukanNo.283

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.68%

Bekalan Peredaran793,787,921.6574963

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan996,446,402.2483064

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2017-12-21 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.099 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman2.7656800746917725,2018-01-07

Harga Terendah0.0350131599961,2020-03-13

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

