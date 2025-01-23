EMYC

Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us!

NamaEMYC

KedudukanNo.1746

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.25%

Bekalan Peredaran145,729,944.36523977

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan400,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.30715122277689194,2025-01-23

Harga Terendah0.014184030324586042,2025-04-17

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

