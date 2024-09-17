ENF

enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application.

NamaENF

KedudukanNo.2143

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.07%

Bekalan Peredaran40,631,723

Bekalan Maks110,000,000

Jumlah Bekalan109,999,775

Kadar Peredaran0.3693%

Tarikh Keluaran2024-09-17 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.125 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.04707658444467169,2025-09-06

Harga Terendah0.007643826912459699,2025-08-07

Rantaian Blok AwamBSC

