ETHFI

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

NamaETHFI

KedudukanNo.88

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran0.0002%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%34,88

Bekalan Peredaran515.637.788

Bekalan Maks1.000.000.000

Jumlah Bekalan1.000.000.000

Kadar Peredaran0.5156%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman8.571552781361902,2024-03-27

Harga Terendah0.405753344673152,2025-04-07

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanEther.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

