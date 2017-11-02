ETN

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

NamaETN

KedudukanNo.520

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran17,979,817,604.56

Bekalan Maks21,000,000,000

Jumlah Bekalan17,979,817,604.56

Kadar Peredaran0.8561%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.23623399436473846,2017-11-02

Harga Terendah0.001296283350169341,2023-12-19

Rantaian Blok AwamETN

PengenalanElectroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.