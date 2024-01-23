EVO

Devomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds.

NamaEVO

KedudukanNo.4307

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks4,000,000,000

Jumlah Bekalan4,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.016960768467702392,2024-01-23

Harga Terendah0.000107117389942134,2025-08-15

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanDevomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.