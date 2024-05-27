EXVG

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

NamaEXVG

KedudukanNo.3217

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.07%

Bekalan Peredaran32,160,000

Bekalan Maks400,000,000

Jumlah Bekalan400,000,000

Kadar Peredaran0.0804%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.16170033314868762,2024-05-27

Harga Terendah0.001524207670129223,2025-09-24

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanExverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
EXVG/USDT
Exverse
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (EXVG)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
EXVG/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (EXVG)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...