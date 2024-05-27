EXVG

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

NamaEXVG

KedudukanNo.3217

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.07%

Bekalan Peredaran32,160,000

Bekalan Maks400,000,000

Jumlah Bekalan400,000,000

Kadar Peredaran0.0804%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.16170033314868762,2024-05-27

Harga Terendah0.001524207670129223,2025-09-24

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanExverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.