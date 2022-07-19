FANC

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

NamaFANC

KedudukanNo.1372

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.05%

Bekalan Peredaran1,447,662,115.75

Bekalan Maks2,000,000,000

Jumlah Bekalan2,000,000,000

Kadar Peredaran0.7238%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.399394243120854,2022-07-19

Harga Terendah0.00315495771500025,2025-03-11

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

