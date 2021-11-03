FIDA

As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.

NamaFIDA

KedudukanNo.428

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.57%

Bekalan Peredaran990,911,275.596108

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan990,911,275.596108

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman59.60906616921114,2021-11-03

Harga Terendah0.052710001772348636,2025-06-22

Rantaian Blok AwamSOL

PengenalanAs one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.