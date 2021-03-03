FIS

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

NamaFIS

KedudukanNo.1139

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)6.58%

Bekalan Peredaran118,993,932.26

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan154,406,920.26

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.81872197,2021-03-03

Harga Terendah0.0740675001411077,2025-07-01

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

