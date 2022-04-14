FIT

SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FIT tokens by walking, running, or cycling, as well as by developing their own lands within the platform. The FIT token is used within the SNKRZ economy system, allowing users to purchase items, improve their shoes, and acquire new lands.

NamaFIT

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan6,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

