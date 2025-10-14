FLK

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

NamaFLK

KedudukanNo.1958

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)5.65%

Bekalan Peredaran20,000,000

Bekalan Maks100,000,000

Jumlah Bekalan100,000,000

Kadar Peredaran0.2%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.6289933396082115,2025-10-14

Harga Terendah0.05068899718068225,2025-12-31

Rantaian Blok AwamBASE

PengenalanThe Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.