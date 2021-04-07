FLM

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

KedudukanNo.1022

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.20%

Bekalan Peredaran557,256,490.7639918

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan557,256,490.7639918

Kadar Peredaran0.5572%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.24220201,2021-04-07

Harga Terendah0.013609467044339166,2025-04-17

Rantaian Blok AwamNONE

