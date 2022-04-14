FOGO

Fogo is a next-generation Layer 1 blockchain designed to deliver the best on-chain trading experience ever. With its unique architecture and Firedancer implementation, the chain offers low latency, near-instant finality, and unparalleled scalability. As a purpose-built blockchain, Fogo will incorporate a carefully constructed, vertically integrated tech stack. This includes a curated validator set, native price feeds, an enshrined DEX, and collocated liquidity providers to create a truly differentiated trading environment. Backed by a team of trading and engineering experts and driven by a vision to redefine what’s possible, Fogo is setting the standard for high-performance blockchain infrastructure.

