Fogo is a next-generation Layer 1 blockchain designed to deliver the best on-chain trading experience ever. With its unique architecture and Firedancer implementation, the chain offers low latency, near-instant finality, and unparalleled scalability. As a purpose-built blockchain, Fogo will incorporate a carefully constructed, vertically integrated tech stack. This includes a curated validator set, native price feeds, an enshrined DEX, and collocated liquidity providers to create a truly differentiated trading environment. Backed by a team of trading and engineering experts and driven by a vision to redefine what’s possible, Fogo is setting the standard for high-performance blockchain infrastructure.

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan9,930,036,863.24

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamFOGO

