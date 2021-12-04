FRTS

The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity.

NamaFRTS

KedudukanNo.2988

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran21,066,845,546.9

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan100,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.410797738292488,2021-12-04

Harga Terendah0.000000038078397116,2024-05-08

Rantaian Blok AwamFRTS

Sektor

Media Sosial

