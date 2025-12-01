FRT

ForTON is a decentralized ecosystem on the TON blockchain powered by automated smart contracts and a community incentive model. The token is used for rewards, access to platform utilities, and liquidity growth, while key actions are transparently recorded on-chain.

NamaFRT

KedudukanNo.4272

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks500,000

Jumlah Bekalan499,644

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman263.414719009471,2025-12-12

Harga Terendah1.5097939315029316,2025-12-01

Rantaian Blok AwamTONCOIN

PengenalanForTON is a decentralized ecosystem on the TON blockchain powered by automated smart contracts and a community incentive model. The token is used for rewards, access to platform utilities, and liquidity growth, while key actions are transparently recorded on-chain.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
Loading...