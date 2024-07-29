FTR

Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

NamaFTR

KedudukanNo.1679

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,01%

Bekalan Peredaran911 337 570,944045

Bekalan Maks2 500 000 000

Jumlah Bekalan2 500 000 000

Kadar Peredaran0.3645%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.5078357820474433,2024-07-29

Harga Terendah0.002996052504388826,2025-09-26

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

