FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

KedudukanNo.167

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)4.11%

Bekalan Peredaran328,895,103.813207

Bekalan Maks352,170,015

Jumlah Bekalan328,895,103.813207

Kadar Peredaran0.9339%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman85.0168524,2021-09-09

Harga Terendah0.6988230808940652,2025-06-22

Rantaian Blok AwamETH

