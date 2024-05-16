FURY

Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

NamaFURY

KedudukanNo.2082

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.97%

Bekalan Peredaran48,002,895.00998615

Bekalan Maks120,000,000

Jumlah Bekalan120,000,000

Kadar Peredaran0.4%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.9501155181044358,2024-05-16

Harga Terendah0.018124355853822608,2025-08-02

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...