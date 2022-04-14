FUSD

FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide.

NamaFUSD

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,100,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamZANO

