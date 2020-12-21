FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

NamaFXS

KedudukanNo.242

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)15.15%

Bekalan Peredaran90,145,244.54444788

Bekalan Maks99,681,495.59113361

Jumlah Bekalan99,681,495.59113361

Kadar Peredaran0.9043%

Tarikh Keluaran2020-12-21 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman42.67301505828751,2022-04-03

Harga Terendah1.2509860587875596,2025-03-11

Rantaian Blok AwamETH

