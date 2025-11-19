GAIB

GAIB is the economic layer for AI infrastructure, bringing compute and robotic economies on-chain. By tokenizing enterprise-grade GPUs and robotics assets with their cashflows, GAIB unlocks capital for neo-cloud, data centers, and robotics innovators while providing investors direct access to AI infra investments and real yields.

KedudukanNo.1257

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%4,48

Bekalan Peredaran204.831.667

Bekalan Maks1.000.000.000

Jumlah Bekalan1.000.000.000

Kadar Peredaran0.2048%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.280400180508391,2025-11-19

Harga Terendah0.020330277488685006,2026-01-07

Rantaian Blok AwamETH

