GAIX

GaiAI is the world's first creative AI and creative asset DAO, which is redefining visual creativity. Now, every generation, every prompt, and every image is no longer just expression, but attribution, collaboration, and value. By combining AI generation with blockchain-based rights attribution, GaiAI transforms creativity into verifiable on-chain assets, driving the rise of a decentralized creative economy.

NamaGAIX

KedudukanNo.761

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)51,64%

Bekalan Peredaran164 166 667

Bekalan Maks1 000 000 000

Jumlah Bekalan1 000 000 000

Kadar Peredaran0.1641%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.23095166099642203,2025-12-07

Harga Terendah0.05137561578594456,2025-11-29

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanGaiAI is the world's first creative AI and creative asset DAO, which is redefining visual creativity. Now, every generation, every prompt, and every image is no longer just expression, but attribution, collaboration, and value. By combining AI generation with blockchain-based rights attribution, GaiAI transforms creativity into verifiable on-chain assets, driving the rise of a decentralized creative economy.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.