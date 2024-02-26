GCOTI

COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

NamaGCOTI

KedudukanNo.5534

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.1540755162987332,2024-02-26

Harga Terendah0.005601592708485165,2025-09-18

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanCOTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.