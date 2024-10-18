GEMS

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

NamaGEMS

KedudukanNo.317

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.97%

Bekalan Peredaran598,865,211

Bekalan Maks843,303,980

Jumlah Bekalan838,059,738.7

Kadar Peredaran0.7101%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.32139111116021507,2024-10-18

Harga Terendah0.013651603284725885,2025-04-03

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

