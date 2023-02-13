GMMT

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

NamaGMMT

KedudukanNo.1091

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.03%

Bekalan Peredaran1,713,747,017

Bekalan Maks5,000,000,000

Jumlah Bekalan2,082,026,618

Kadar Peredaran0.3427%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.087433452032132,2023-02-13

Harga Terendah0.003128621958182126,2025-07-29

Rantaian Blok AwamGMMT

PengenalanGiant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.