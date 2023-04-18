GMX

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

NamaGMX

KedudukanNo.316

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)78.48%

Bekalan Peredaran10,371,549.21055098

Bekalan Maks13,250,000

Jumlah Bekalan10,371,549.21055098

Kadar Peredaran0.7827%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman90.88797255032739,2023-04-18

Harga Terendah4.878502133196772,2025-10-10

Rantaian Blok AwamARB

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

