GNO

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

NamaGNO

KedudukanNo.147

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)366.47%

Bekalan Peredaran2,639,081.84051221

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan2,999,934.74597423

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1088.8656450619212,2021-11-16

Harga Terendah7.05027795992,2020-03-13

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.