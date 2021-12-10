GODS

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

NamaGODS

KedudukanNo.628

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.82%

Bekalan Peredaran394,027,780.0649

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan500,000,000

Kadar Peredaran0.788%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman8.825233783754243,2021-12-10

Harga Terendah0.06425242982107134,2025-04-07

Rantaian Blok AwamETH

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Sektor

Media Sosial

Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

GODS/USDT
Gods Unchained
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (GODS)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Loading...