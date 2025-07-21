HAIO

HAiO is a AI Music-Fi infrastructure redefining the music economy in the AI era through Web3. By establishing an on-chain Utilization Protocol that ensures transparent ownership for every creation, HAiO goes beyond AI-powered music tools — building the foundation for an open, self-sustaining economy where creative works can be freely utilized, traded, and continuously generate new value.

NamaHAIO

KedudukanNo.1213

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.50%

Bekalan Peredaran331,983,447

Bekalan Maks999,987,465

Jumlah Bekalan999,987,465

Kadar Peredaran0.3319%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.04485954175712464,2025-07-21

Harga Terendah0.011952586046358973,2025-11-12

Rantaian Blok AwamSOL

