Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

NamaHAI

KedudukanNo.1367

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran833,338,025

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan958,338,024

Kadar Peredaran0.8333%

Tarikh Keluaran2021-04-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.47068067530248303,2021-11-08

Harga Terendah0.000048907555818186,2025-06-20

Rantaian Blok AwamVET

