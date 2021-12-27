HEART

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

NamaHEART

KedudukanNo.685

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran7,800,000,000

Bekalan Maks7,800,000,000

Jumlah Bekalan7,800,000,000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.2225645689375892,2021-12-27

Harga Terendah0.003675394095500101,2022-12-16

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

