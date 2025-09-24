HEMI

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

NamaHEMI

KedudukanNo.823

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1,07%

Bekalan Peredaran977 500 000

Bekalan Maks10 000 000 000

Jumlah Bekalan10 000 000 000

Kadar Peredaran0.0977%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.19259179461442666,2025-09-24

Harga Terendah0.013467906175405853,2025-12-01

Rantaian Blok AwamBSC

