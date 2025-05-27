HUMA

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

NamaHUMA

KedudukanNo.450

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.46%

Bekalan Peredaran2,243,333,333

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan9,999,997,785.50501

Kadar Peredaran0.2243%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.06927111521862415,2025-05-27

Harga Terendah0.02283000415356628,2025-08-25

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

