HYDRA

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

NamaHYDRA

KedudukanNo.1638

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.28%

Bekalan Peredaran29,010,204.6864133

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan32,051,108.69594683

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2021-06-30 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman52.17624526,2021-04-03

Harga Terendah0.10581357129801083,2025-09-23

Rantaian Blok AwamNONE

PengenalanHydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.