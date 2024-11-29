HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

NamaHYPE

KedudukanNo.11

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0039%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)175.37%

Bekalan Peredaran336,685,219

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan999,584,316

Kadar Peredaran0.3366%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman59.39264633883768,2025-09-18

Harga Terendah3.2002764730895623,2024-11-29

Rantaian Blok AwamHYPEREVM

Sektor

Media Sosial

