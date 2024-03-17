ID

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

NamaID

KedudukanNo.253

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.25%

Bekalan Peredaran1,185,778,425.0671022

Bekalan Maks2,000,000,000

Jumlah Bekalan1,995,195,090.733769

Kadar Peredaran0.5928%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.829245193291274,2024-03-17

Harga Terendah0.1348710561542328,2025-06-22

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

